識貨｜小寶成功游說李亞男買5000蚊開心果 王祖藍︰可以取消訂單嗎 (15:33)

路芙（左起）、小寶及陳自瑤獲經銷商讚表現出色。（無綫電視網上視頻截圖 / 明報製圖）

何遠東向陳山聰推銷買100罐腰果，陳山聰只肯買10罐。（無綫電視網上視頻截圖）

王祖藍在節目後知道老婆買了5000元開心果，一臉驚訝。（無綫電視網上視頻截圖 / 明報製圖）

小寶在節目中第一個致電李亞男推銷開心果。（無綫電視網上視頻截圖）

小寶在節目中成功叫李亞男買下100罐開心果，王祖藍知道後一臉驚訝，問工作人員可否取消訂單。（無綫電視網上視頻截圖 / 李亞男Instagram圖片 / 明報製圖）

無綫昨晚播出第2集《識貨》，8位參賽藝人要即場選出要推銷的貨物，並在5分鐘內致電朋友推銷，最後由獲得最高銷售額的藝人勝出。

最先出場的陳嘉佳（小寶）推銷開心果，她第一個致電李亞男，劈頭第一句就說「我做緊你老公（王祖藍）個節目呀，你老公說要你買點東西」，最後成功游說李亞男買下100罐開心果。

小寶在節目尾聲表示︰「我私下跟李亞男都幾老友，李亞男是個超級純真的人。如我說『你老公叫你做什麼』，她就會說『好呀』，所以我第一個就想找她買，她應該什麼都買，多少也會買。」

不過，王祖藍在節目後得知李亞男買了5000元開心果時一臉驚訝反問︰「5000元？開心果？有冇咁開心呀？有沒有取消訂單的機制？可以取消那訂單嗎？」現場工作人員說不能取消訂單。

李亞男在社交平台上載收到100罐開心果的照片，留言︰「下次開Party，小寶你食晒佢！#100罐開心果 #開心都需要代價」小寶回應︰「老闆娘多謝你，我會幫你食晒佢。」

而昨晚播出一集最終由推銷濕紙巾的黃頌明勝出，她在節目中使出絕招，致電外籍丈夫時要求對方買1000包，終以40230港元的銷售額勝出。黎諾懿賣面膜，除了致電張秀文、李佳芯及戴祖儀外，也致電老婆李潔瑩，叫對方買100盒面膜後即收線。他事後對鏡頭笑言︰「在零用錢裏扣吧，老婆。」

（即時娛樂）