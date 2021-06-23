何廣沛爆曾遭珍姐勸退 郭子豪親揭跟女友鄧卓殷肉麻點滴 (17:15)

何廣沛、郭子豪和方紹聰接受Bob和江美儀主持的《Mean Talk》訪問。（大會提供）

林盛斌（Bob）和江美儀主持的《Mean Talk》，今晚（23日）一集嘉賓請來何廣沛、郭子豪及方紹聰，三子言談間互窒，子豪連美儀姐都窒埋一份，場面搞笑。

近期以Mean見稱的美儀及Bob，讀出三子負評，其中何廣沛被抨擊：「把聲真係好難聽！耳朵流產呀！」廣沛聞言直認最近遭珍姐（曾勵珍）「提點」：「佢話我講嘢真係唔得，做得好差，不如唔好做呢行啦！嗰刻我終於知道嚴重性。」他又指曾在珍姐房間，練習英文咬字長達1小時，並表示感激珍姐培育及教導。

郭子豪被追問當年失場事件：「當時係種種原因，導致自己入面亂晒籠，原因包括屋企，當時同前女友關係處理得唔好，總之唔想見人，有情緒問題。我直頭熄咗手機幾日，匿喺屋企。」子豪感激當時劇集監製潘嘉德暖心慰問。

子豪又自揭與女友鄧卓殷的肉麻點滴，原來兩年前開始，他們每晚均會開住video call入睡，令美儀與Bob大嘆「sweet得嚟好黐線」，子豪說：「瞓住都唔會熄部電話，第二朝瞓醒又見到對方，如果佢仲未醒，我咪開住個call做住自己嘢先。」至於方紹聰則大爆好友孫慧雪「義氣事件簿」，美儀與Bob更即場致電雪雪「套料」兼逼供！

（即時娛樂）