戶外拍廣告勁惹蚊 李幸倪甘願為貓咪「出血」 (18:25)

李幸倪（Gin Lee）與貓咪結緣開工，再度為時裝品牌拍廣告。身為專業貓奴的Gin Lee，藉着今次主題，到郊外跟貓咪攜手拍攝廣告。Gin Lee說：「早前因為疫情及天氣過於炎熱，好多工作都變咗拍攝廠景，但係今次想延續上輯廣告信息，跟住貓咪足迹，發現愛護大自然重要性，我覺得好有意義，而且有故事性，我係絕對唔會介意拍外景，大會好貼心準備多幾件同款嘅衫畀我替換，非常多謝成個團隊幫助，今次拍攝先可以咁順利。」

有動物緣的Gin Lee跟小貓合拍，休息期間小貓躺在她身上睡覺，令Gin Lee動彈不得，「可能小貓見我化妝坐喺度唔郁，咁咪跳上嚟休息，呢個係培養感情方法，梗係唔可以趕走佢，但係我哋戶外拍攝，期間好多蚊出嚟『搵食』，我怕太大動作會嚇親貓貓，結果畀蚊咬到又紅又腫，只要貓咪舒服都十分值得」。

Gin Lee再說：「呢排忙住錄節目，噚晚半夜先收工，不過今次廣告信息太有意義，宣傳故事講我跟隨貓咪嘅腳印走進森林，發現貓咪留畀我嘅禮物，透過觸覺、嗅覺及聽覺接觸，發現大自然嘅可愛，帶出愛護地球重要信息。加上可以再次同貓貓合作，未正式拍攝已經非常興奮。」

（即時娛樂）