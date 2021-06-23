《除暴》特別場 周家怡孖曾樂彤撐衛詩雅 楊天宇恨演奸角 (18:51)

英皇電影《除暴》由吳彥祖、王千源、衛詩雅、春夏和鮑起靜等演出，電影在內地叫好叫座，票房收近6.5億港元，更榮獲提名第三十屆華鼎獎中國香港最佳影片及中國電影最佳女配角（鮑起靜）兩大獎項。

《除暴》鐵定於明天（24號）在港上映，男主角吳彥祖表示非常期待：「很開心《除暴》能在香港上映，我們整個團隊包括導演、監製、演員及所有工作人員都付出最大努力，希望香港觀眾會喜歡這部電影！」

昨晚（22號）電影在尖沙嘴舉行特別場，周家怡、泳兒、楊天宇（Angus）、曾樂彤及艾妮先睹為快。家怡表示：「我知道有一個鏡頭，衛詩雅的頭要『嘭』一聲撼落地下，她真的很拼搏，好想欣賞她的演出！」樂彤亦相當興奮說：「我們有個群組，一直說這部戲好勁，今（昨）晚好期待來看！」

泳兒對吳彥祖演出有莫大期待：「看到吳彥祖在《除暴》的造型，我猜他是演反派吧？其實我都好想做反派，就如吳彥祖一樣，我看來好像弱質纖纖，以前客串的角色都比較貼近我的外形，再有機會演戲，想演跟我很不一樣的角色，除了反派，我覺得自己也有潛質，操fit身形接拍動作片。」

Angus出道以來多演乖仔或正面角色，看到吳彥祖在《除暴》的突破性演出，也躍躍欲試，「作為一個演員，我任何角色都希望嘗試，入行以來多演正面角色，自然也想試演奸角，我覺得忠與奸可以發揮的機會均等，一切取決於劇本」。

吳彥祖在《除暴》剃光頭，造型令人心寒又難忘，Angus表示若有機會，他亦絕對願意為藝術犧牲，「演員的最大責任，就是要塑造那個角色，活出他的人生，有什麼幫助入戲，令觀眾更加相信那個角色，我都願意去做，剃光頭當然沒問題」。

（即時娛樂）