識貨｜祖藍監場狂偷食 肥到被老婆嫌棄 黃建東遭對手杯葛 (20:00)

無綫綜藝節目《識貨》一連兩星期的逢周一至五晚播映，8位「見習主播」陳自瑤、黎諾懿、陳嘉佳、何遠東、黃建東、蔡國威、路芙及黃頌明在沒有劇本下，輪流拍檔在Big Big Shop實戰帶貨，鬥以超抵價殺貨。

由於是史無前例，首席創意官王祖藍為保節目質素，由首日擂台戰開始均全程緊貼，每晚直播開始前兩小時便抵達錄影廠與當日的帶貨主播對稿，並逐件產品試玩試食，兼四處格價幫觀眾爭取最抵價。直播進行時，他又變身「打雜」，傳菜、報數、截單、提水樣樣做足。由於在工作期間不斷偷食，祖藍胖了一圈，偷食時更遭路芙制止。祖藍笑言︰「我老婆很嫌棄我個中佬肚腩，不斷催促我減肥。她很想見到我有腹肌，我已叫她死心。」

今晚播出的新一集《識貨》，一眾主播需要做拍檔帶貨搶分，他們竟然群起「杯葛」黃建東，並提出「三大指控」。嘉賓張秀文亦加入戰團，她表示︰「我不是參賽者，也不想揀黃建東！」實戰期間，各人繼續各出奇謀，黎諾懿更誇下海口：「如果找到比我們便宜，我成罐食咗佢！」

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（即時娛樂）