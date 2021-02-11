傳MIRROR明年7月紅館開騷 AK：適當時機 Lokman：開多啲冇所謂 (20:35)

【今晚直擊】人氣男團MIRROR隊長楊樂文（Lokman）和副隊長江𤒹生（Anson Kong，AK），今晚在觀塘出席飲品活動，聯同多位舞者大騷舞技，吸引大批粉絲冒雨到場支持。

有傳MIRROR明年7月登紅館舉行10場演唱會，Lokman表示自己也是看報道才知道，朋友也有問他，但他未收到通知，經理人花姐（黃慧君）最近也很忙，見不到對方，所以未能求證。Anson Kong笑指報道出街後，媽咪已叫他預留明年7月門票。

Anson Kong覺得明年7月是適當時機，因為屆時相隔1年多。問到是否開10場？Lokman表示要考慮，因10場的確比較吃力：「我覺得最好的時機，是可以100%入座率。（可擔心10場都不夠？）開多些都無所謂，我們都希望多些人看到，不用爭崩頭，又不用吃炒價。」

談到ViuTV開辦《全民造星IV》炮製女團，Anson Kong表示有很多曾跳舞的女生私訊問他意見：「我跟她們說想玩便玩，沒壓力的。」是否很期待多些女仔加入公司？兩人異口同聲說：「都不關我們事啦。」

（即時娛樂）