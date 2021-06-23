「試當真」Jessica遇車禍傷靚樣崩潰 預告休養後逐漸復工 (21:21)

YouTube頻道「試當真」成員陳苡臻（Jessica）約3星期前發生交通意外，她曾在社交平台透露當時傷勢，左邊面部三處骨折，幸沒有嚴重移位，之後她一直「潛水」，沒有再更新情況。近日Jessica再次「現身」社交網，透露受傷後的心情，並預告逐漸開始復工。她留言：「一段時間沒有跟大家更新近況了。相信大家都知道，大概三個星期前，我發生了一場交通意外。我一直期待再次上水跟大家見面的時候，可以大大聲說：『康復進度十分良好，大家不用擔心！』所以本來想等到覆診後，確定情況穩定才正式回歸ig，跟大家分享我的日常。

昨天終於等到回醫院覆診的日子，結果卻出現了點變數，讓我的內心又小崩潰了一下。說實話，常有人問我：『好返未？』明白大家都是出自關心，但對我來說，或多或少是一種無形的壓力。因為我知道受傷的位置沒有可能百分百恢復至意外前的狀態，而當時的撞擊影響了神經線，能否完全康復現階段仍是未知之數。

由意外發生至今，我想我已經算是堅強的了。作為一個『靠樣搵食』的幕前人員，我傷了所謂的『搵食工具』、因為受傷而失去了一個珍視的工作機會、意外後的陰影⋯⋯種種我都安慰自己是上天的考驗，沒有表面傷痕亦是不幸之中的大幸。但作為有血有肉的人，總會有脆弱的時候，所以我選擇了潛水。但潛水始終解決不了問題，而休養過後我亦逐漸開始復工。感謝各位這段時間的等待，希望大家都身體安康，畢竟沒有健康的身體，誰還能有力繼續走下去。」「試當真」成員游學修、陳穎欣及岑珈其也留言鼓勵，網民亦紛紛送上祝福。

（即時娛樂）