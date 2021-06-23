專訪｜96歲Uncle Ray撰寫自傳 細味光輝歲月 剖白3段情 (22:10)

告別電台後，Uncle Ray優游自在，生活沒有太大轉變，依舊堅持「食得、瞓得、玩得」，就是他的開心之源。（劉永銳攝）

自傳中，Uncle Ray記載跟已故邵氏女星方逸華有過一段情，他自爆當年受女方獨特磁性歌喉吸引，繼而主動展開追求。（受訪者提供圖片）

96歲Uncle Ray光榮退休，他將一生中見識過無數的人和事，以文字和圖片記錄在自傳中。（劉永銳攝/受訪者提供圖片）

屹立本地廣播界長達71年的Uncle Ray（全名Ray Cordeiro，郭利民），見證樂壇轉變及興衰，更榮獲2000年健力士世界紀錄大全「全球持續主持電台節目最長久唱片騎師」榮譽，被封「樂壇教父」之名當之無愧。

年屆96歲的Uncle Ray今年5月榮休，為香港電台第三台主持超過40年的長壽節目《All The Way With Ray》的最後一夜，揀選一首經典老歌《Time To Say Goodbye》，代表他在廣播界的光輝歲月作正式道別。

注定與音樂結下不解之緣的Uncle Ray，早在兩年前決定將自己一生中見識過無數精彩豐盛的人和事，包括童年生活點滴、情史、事業等，以文字和圖片，記錄在自傳中，留下美好回憶！

告別電台後，Uncle Ray優游自在，生活沒有太大轉變，依舊堅持「食得、瞓得、玩得」，就是他的開心之源。畢竟習慣以前每天回直播室，退休後的他有閃過重返開咪想法，他輕哼已故爵士女歌手Ella Fitzgerald所唱的《You Keep Coming Back Like A Song》，是Uncle Ray現在的心情寫照，無奈體力不繼，聽契仔Andy勸告才退下來。

回顧入行初期加盟麗的呼聲，Uncle表示當時還未有DJ職位，他從scriptwriter開始做起，責任相等如一個節目監製，工作範疇包括編定整個節目播出的歌單和資料內容，交給廣播員讀出，幕後還有一位技術人員幫手播歌，節目就是這樣運作，「以前我完全沒有機會開聲，但每日做節目前，要翻查厚厚的外國歌曲目錄，找好多資料之外，也要留意外國新聞，跟現代DJ前入直播室直接開咪很不同」。

經驗老到的Uncle猶如一本音樂字典，歌手和歌曲資料記在腦內，但都有試過出錯：「例如講錯歌曲年份，我都會請廣播員更正，如果小問題就由得它。」

Uncle Ray是中葡混血兒，年輕時吸引不少異性埋身，女星、有錢女生都曾是交往對象，他說：「1943年，二次世界大戰期間，我當時未滿20歳，在澳門避難時認識了一個女仔。我們在一艘停泊在碼頭的甲板上曬月光，好浪漫，這個就是我的初戀女友，好可惜，遭我的家人反對，於是就分手了。」

自傳中，Uncle記載跟已故邵氏女星方逸華（Mona）有過一段情，他自爆當年受女方獨特磁性歌喉吸引，繼而主動展開追求：「她唱英文歌好好聽，當時她已經略有名氣，不過她不介意身分，還跟我去淺水灣跟樂隊唱歌，有段時間一齊玩好開心。」雖然最終沒有走在一起，兩人仍保持友好關係，正如他說：「感謝Mona一直對我的愛護與支持，彼此能成為知己，此生無憾。」

第3位女友是位上海姑娘，他們拍拖時似一般情侶，拖手去唱歌，可惜因為對方家人做生意，加上其父親管教嚴厲，慢慢就分開了。

隨歲月活了差不多一個世紀，96歲Uncle Ray自覺是非常幸運的人，擁有快樂的人生，在事業、家庭、愛情、際遇各方面，也沒有太大的遺憾，令他少許感嘆的，是未能親身訪問已故「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）和米高積遜（Michael Jackson）兩代樂壇傳奇人物。

「我不是特別喜歡Michael，但喜歡他的音樂監製Quincy Jones。當年Quincy Jones來港我們曾見面，他有自己Big Band，而且大家音樂喜好類型相近，所以好啱傾」。

陪伴Uncle Ray成長的大樂隊音樂（Big Band Music）對他影響至深，加上做過鼓手的他對夾Band念念不忘，所以一講「鼓」便特別興奮。他透露完成自傳後的另一個心願，是舉行一次約有10至20名樂手規模的Big Band Show。

（即時娛樂）