專訪｜96歲Uncle Ray撰寫自傳 細味光輝歲月 剖白3段情 (22:10)

屹立本地廣播界長達71年的Uncle Ray(全名Ray Cordeiro,郭利民),見證樂壇轉變及興衰,更榮獲2000年健力士世界紀錄大全「全球持續主持電台節目最長久唱片騎師」榮譽,被封「樂壇教父」之名當之無愧。

年屆96歲的Uncle Ray今年5月榮休,為香港電台第三台主持超過40年的長壽節目《All The Way With Ray》的最後一夜,揀選一首經典老歌《Time To Say Goodbye》,代表他在廣播界的光輝歲月作正式道別。

注定與音樂結下不解之緣的Uncle Ray,早在兩年前決定將自己一生中見識過無數精彩豐盛的人和事,包括童年生活點滴、情史、事業等,以文字和圖片,記錄在自傳中,留下美好回憶!

告別電台後,Uncle Ray優游自在,生活沒有太大轉變,依舊堅持「食得、瞓得、玩得」,就是他的開心之源。畢竟習慣以前每天回直播室,退休後的他有閃過重返開咪想法,他輕哼已故爵士女歌手Ella Fitzgerald所唱的《You Keep Coming Back Like A Song》,是Uncle Ray現在的心情寫照,無奈體力不繼,聽契仔Andy勸告才退下來。

回顧入行初期加盟麗的呼聲,Uncle表示當時還未有DJ職位,他從scriptwriter開始做起,責任相等如一個節目監製,工作範疇包括編定整個節目播出的歌單和資料內容,交給廣播員讀出,幕後還有一位技術人員幫手播歌,節目就是這樣運作,「以前我完全沒有機會開聲,但每日做節目前,要翻查厚厚的外國歌曲目錄,找好多資料之外,也要留意外國新聞,跟現代DJ前入直播室直接開咪很不同」。

經驗老到的Uncle猶如一本音樂字典,歌手和歌曲資料記在腦內,但都有試過出錯:「例如講錯歌曲年份,我都會請廣播員更正,如果小問題就由得它。」

Uncle Ray是中葡混血兒,年輕時吸引不少異性埋身,女星、有錢女生都曾是交往對象,他說:「1943年,二次世界大戰期間,我當時未滿20歳,在澳門避難時認識了一個女仔。我們在一艘停泊在碼頭的甲板上曬月光,好浪漫,這個就是我的初戀女友,好可惜,遭我的家人反對,於是就分手了。」

自傳中,Uncle記載跟已故邵氏女星方逸華(Mona)有過一段情,他自爆當年受女方獨特磁性歌喉吸引,繼而主動展開追求:「她唱英文歌好好聽,當時她已經略有名氣,不過她不介意身分,還跟我去淺水灣跟樂隊唱歌,有段時間一齊玩好開心。」雖然最終沒有走在一起,兩人仍保持友好關係,正如他說:「感謝Mona一直對我的愛護與支持,彼此能成為知己,此生無憾。」

第3位女友是位上海姑娘,他們拍拖時似一般情侶,拖手去唱歌,可惜因為對方家人做生意,加上其父親管教嚴厲,慢慢就分開了。

隨歲月活了差不多一個世紀,96歲Uncle Ray自覺是非常幸運的人,擁有快樂的人生,在事業、家庭、愛情、際遇各方面,也沒有太大的遺憾,令他少許感嘆的,是未能親身訪問已故「貓王」皮禮士利(Elvis Presley)和米高積遜(Michael Jackson)兩代樂壇傳奇人物。

「我不是特別喜歡Michael,但喜歡他的音樂監製Quincy Jones。當年Quincy Jones來港我們曾見面,他有自己Big Band,而且大家音樂喜好類型相近,所以好啱傾」。

陪伴Uncle Ray成長的大樂隊音樂(Big Band Music)對他影響至深,加上做過鼓手的他對夾Band念念不忘,所以一講「鼓」便特別興奮。他透露完成自傳後的另一個心願,是舉行一次約有10至20名樂手規模的Big Band Show。

(即時娛樂)