新手爸爸vs新手嫲嫲｜Patrick Sir稱B仔已戒夜奶 家燕姐獲孫仔「敬茶」 (16:43)

【今日直擊】林溥來（Patrick Sir）今日到新城電台接受薛家燕訪問，大談湊仔經，前者是新手爸爸，囝囝已兩個月大；家燕姐則榮升嫲嫲，孫仔剛滿月。家燕姐很羨慕Patrick Sir可以一覺睡到天亮，她自言每晚要唱《月光光》逗孫仔睡覺。問到是否有效？家燕姐說：「暫時未吸收到。」Patrick Sir稱囝囝已戒了夜奶，前晚更破紀錄睡足8小時，他說：「終於有覺好瞓，所以我今日好精神。」

問到他們現在外出工作時，會否不捨得BB？家燕姐說：「每次出門口前，都會過隔籬屋撳鐘仔，望吓個孫，回家則先洗澡才過去。」Patrick Sir羨慕家燕姐和兒子住得那麼近：「我都想父母住我隔籬，每天有媽媽過來撳鐘仔，但要有財力先做到。」家燕姐說：「我是靠努力，一早計劃好，方便照顧。」

Patrick Sir這位新手爸爸已上手，之前帶同狗仔出街，囝囝要換片，他1分鐘便完成。問到有否試過「飲茶」？Patrick Sir表示試過很多次；家燕姐也有同感，說自己都「飲」過很多次。Patrick Sir打趣表示孫兒孝敬她才「敬茶」， 家燕坦言「飲茶」飲得很開心。

（即時娛樂）