以王力宏為目標｜《造星II》陳天翱鬧市Busking 感謝許廷鏗引路 (18:01)

曾為谷婭溦《安守本份》及許廷鏗《Negative》作曲的陳天翱（Eagle），於2019年參加ViuTV《全民造星II》，今年Eagle宣布以獨立歌手身分出道，繼早前推出歌曲《Leave The World Behind》，相隔數月再推出第2首主打歌《Our Last Day》，大玩獨特的電子音樂風格。

為宣傳新歌，Eagle日前到旺角街頭Busking，吸引粉絲圍觀。首次以歌手身分落區Busking的Eagle表示，過程中有點緊張，感激粉絲們在炎熱天氣下到場支持，他說：「最深刻是天氣酷熱，唱到手都出晒汗，冇諗過咁熱天氣下，fans都嚟支持，好開心有呢班fans。過程中我有啲緊張，但都嘗試多咗擘大眼唱歌，以前我會合埋眼，沉醉自己世界，唔敢望大家，今次擘大眼望住大家多啲交流，見到大家都enjoy，自己都開心嘅。」

Eagle計劃今年至少推出4首新歌，目標年底出版首張個人專輯。問到挾着音樂才子的名銜進軍娛樂圈可有壓力？Eagle表示一定有：「作為獨立歌手，好多事都係自己做、獨立做，雖然我對音樂較為熟悉，但對整個巿場口味、歌曲質素等，自己較難把關。除咗音樂之外，自己對好多嘢都唔識，幕前又要面對好多人，始終呢方面我經驗尚淺。」

由幕後跳到幕前，Eagle表示事前諮詢過不少人意見，當中包括音樂監製CMgroovy及許廷鏗，Eagle說：「我問許廷鏗點樣做適合自己的音樂，佢話做音樂係可以表達自己、感染到人哋，佢嘅意見啟發到我去做音樂。」

作為獨立歌手，Eagle訂下目標希望可以像王力宏般成功，他說：「我好鍾意王力宏，佢好有才華，唱歌又好聽，我想做到好似佢咁。另外仲有Ed Sheeran，佢細個聽Eminem嘅rap，不斷練習，最後解決咗口吃嘅問題，依家唱rap都得。」

（即時娛樂）