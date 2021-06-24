《明星運動會》乒乓球開賽 前港隊陳展鵬實力超班成大熱 (18:22)

無綫《明星運動會》乒乓球項目，日前於元朗區體育會舉行，賽事分男、女子初賽及決賽。男、女子組先抽籤進行入圍賽，再進入16強、8強、4強後，爭奪男、女子金、銀、銅獎。

每場賽事以一對一淘汰制形式進行，1局定勝負，先得21分的運動員為勝。賽事由大會主持鍾志光擔任專業評述員及頒獎嘉賓，並有資深乒乓球裁判王銳強、林六根、王洪昌、施乙蓮、潘玉清、仇秋娟、吳福如及許華任裁判。

「優益C藍隊」、「怡寶綠隊」及「星火太陽能紅隊」各派強棒迎戰，運動員於乒乓球枱上盡顯英姿，現場氣氛高漲、刺激。藍隊派出前香港乒乓球隊成員陳展鵬及運動健將黃祥興出戰，二人比賽時氣勢逼人。展鵬一落場便全場起哄，未知他能否憑藉超班實力，一路過關斬將爭奪獎牌呢？展鵬表示參賽是希望喚醒奧運氣氛，支持參賽的香港運動員，他雖然最熱愛乒乓球，但亦很想挑戰排球比賽。

至於紅隊的姚宏遠及綠隊的伍禮騫實力相當，賽前被視為黑馬，兩位「初生之犢」球員能否力壓他人爭取佳績呢？女子組方面，綠隊派出玩各球類項目都了得的李思雅，她於乒乓球枱上亦嚇倒一眾對手；同隊的林凱恩亦有別於劇中角色的斯文乖乖女形象，比賽時神情認真、專注，實力不能輕視。

（即時娛樂）