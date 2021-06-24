波瑠讚田中圭「氣氛製造機」 中川大志首次擔正做男一 (20:04)

玻瑠和田中圭相隔多年再合作拍劇；中川大志（圓圖）在《我的殺意戀愛了》首次擔正做男一。（大會提供）

2021年夏季日劇蠢蠢欲動！由「氣質女星」波瑠和田中圭主演的《Night Doctor》、高顏值組合中川大志和新木優子的《我的殺意戀愛了》，以及戶田惠梨香和永野芽郁雙主演的《秘密內幕～女警的反擊～》，先後在「黃Viu煲劇平台」上架，讓香港觀眾緊貼進度。

《Night Doctor》是「日本國民妹妹」波瑠出道15年來，首部主演的富士「月九」劇，也是她時隔多年，與田中圭再度合作的劇集，波瑠大讚拍檔是「氣氛製造機」：「我們第一次合作大約是10年前，現在的田中圭很成熟，他很細心觀察四周，而且很體貼，一直帶動候診室的氣氛。」

近年憑《坂道的阿波羅》、《夏空》等作品勇奪多個新人獎的中川大志，被視為日本新生代最有潛力的男演員之一。他在《我》劇首次擔任男一，中川坦言夢想成真：「我從小學生時代開始演戲，一直希望有一天能夠主演黃金檔日劇，並以此為目標一直努力。現在得到這個機會，十分感激。」

由戶田惠梨香和永野芽郁主演的刑事日劇《秘密內幕～女警的反擊～》，講述為了追求穩定收入而成為新人刑警的「川合」，與前刑事部王牌「藤」組成團隊後的爆笑故事。該劇改編自漫畫家泰三子的人氣作品，自2017年起於《Morning》周刊雜誌連載，今年更獲得「第66屆小學館」漫畫賞，深受讀者愛戴。

（即時娛樂）