何超儀家中廚房開記者會宣傳新片 最大得着熱到瘦 (19:30)

由何超儀、陳子聰聯合監製，金球獎影帝Jonathan Rhys Meyers、《魔戒》男星Dominic Monaghan及何超儀等主演的歷史傳記片《Edge of the World》已於英美上畫，同時亦在各大串流平台上架，口碑不俗。日前電影公司特別以Zoom形式為電影舉行網上記者會，接受英國傳媒訪問，超儀也有出席。由於是網上記者會，超儀選擇了家中的廚房作背景，連廚房內的西瓜、香蕉及廚具也一併出鏡，不說還以為她在主持飲食節目。

談到與兩位男主角的合作經歷，超儀大讚Jonathan十分專業、投入。「他十分專業，我們在馬來西亞的砂拉越森林作實景拍攝，每天面對攝氏35度高溫，高達95度的濕度，以及突如其來的大雨，但Jonathan因要切合電影中英國軍官的身分，堅持穿著絨質軍褸演戲，忍受着酷熱高溫，我看着他，真不敢有任何怨言」。超儀表示知道Dominic本身是一名昆蟲專家，故很怕對方會在拍戲時在森林捕捉一些昆蟲拿到面前嚇她。

談到每天在酷熱的森林實景拍攝感受，超儀笑稱最享受每天拍完戲後回酒店涼冷氣的一刻，又指演出此片最大得着是完成拍攝後，發覺自己輕了很多磅。

（即時娛樂）