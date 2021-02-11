專訪｜恨踩入電視圈 《口罩小姐》張晉雅被睇好等上位做「女版193」 (22:10)

與Angelababy（楊穎）、熊黛林屬同一模特兒公司旗下的張晉雅（Selene），擁有178cm高䠷均稱身形，樣子有點似關之琳，但自問不是文靜乖乖女，所以沒想過參加傳統選美模式的港姐，反而喜歡另類挑戰。早前Selene以代號「178」參選ViuTV的《最後一屆口罩小姐選舉》，被分配入193@ERROR（郭嘉駿）一組，成功打入8強。她沒有恃「高人一等」硬銷自己做賣點，在總決賽的自選泳衣環節，放棄鬥性感，改穿密實潛水衣成功出位；加上個性率真不造作，被觀眾看好她有潛質由模特兒撈過界殺入電視圈，等待機會上位成為「女版193」。Selene拒絕揹起斯文玉女包袱，揚言敢走肉女路線，可惜慘被觀眾列入騎呢組別，但她卻豁達說：「『騎呢』都是特質，帶給別人開心歡樂，可以令人想起我都是好事，成件事好與壞其實視乎個人的觀點與角度，我沒有所謂。」

近期193人氣爆燈，Selene能獲讚與對方有相似之處，謙虛表示叨光。她最欣賞對方性格和口才了得：「193隊長敢言、為人好好，工作勤力又叻；自知口才不好，經常詞不達意。當年初入行工作，經常因為講錯說話被責罵多次，又試過因一句無心說話激嬲了好朋友，事後很後悔！所以我希望學到193說話表達技巧，以免得罪人！」Selene雖然不停狂讚193，但揀男友卻沒有以對方為藍本，已有感情穩定男友的她，認為很難指定外形和條件的男生才可以拍拖，最緊要是大家性格夾和心靈相通。她又爆比賽中穿潛水衣代替泳衣的出位構思，是多得193及朋友教路；另一搞笑原因，是她知道大會提供小量金錢資助她們買服裝，所以特別挑選一件平日不捨得買，能留待將來可循環再穿的戰衣，認真精打細算。

Selene自17歲入行當模特兒，已累積9年Catwalk、拍廣告和拍MV經驗，將面對入行10年的關口，加上疫情令工作量和收入大減，促使她決心轉型求變。現時兼顧模特兒和網上KOL工作外，早年曾在杜可風及王晶導演的作品演小角色的Selene，恨踩入電視圈：「做模特兒只需要靚靚地影相，不是太有靈魂的工作，而且有局限，自己有好多事仍想試，例如拍戲或做綜藝節目主持。如果是拍類似ViuTV《美女郊遊遊》穿背心性感行山節目都可以，不過對自己身材未最滿意，可能要keep fit先！」她透露去年因疫情關係空閒時間多，學吹奏牧童笛，一半為增值自己，一半為興趣，領悟到做人做事最緊要令自己開心，享受過程就夠，不必為追求出類拔萃而增加無謂壓力。雖然自嘲跳舞沒有天分，但Selene卻對唱歌有興趣，最近她與Yusobeit合作featuring演繹Twins的《你講你愛我》大呼好玩，又是一次開心的體驗。

（即時娛樂）