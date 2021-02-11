調教你MIRROR︱姜濤變「僵」濤 芭蕾舞姿勁生硬 (23:59)

ViuTV節目《調教你MIRROR》，12子和導師梁祖堯暫時離開梅窩，為當時ViuTV台慶綵排，不過期間他們被安排去學跳芭蕾舞，當中以隊長Lokman（楊樂文）、Frankie（陳瑞輝）和Anson Lo（盧瀚霆）表現最好，Lokman更被老師選為芭蕾舞小王子。而姜濤變了「僵」濤，舞姿生硬，表情茫然，雙手似龍爪，踢腿時又不慎踢到隊友呂爵安（Edan），令Edan尷尬得用手遮住重要部位，姜濤也自嘲沒有跳芭蕾舞天分呢！

12子之後要重現《全民造星》時的表演項目，Frankie唱回參賽歌《無盡》，他的演出比參賽時放鬆得多，期間另外11位成員一齊合唱，場面竟令梁祖堯感動到眼濕濕。接着輪到Stanley（邱士縉）重唱當年參賽歌《愛是懷疑》，之後片段播出MIRROR經理人花姐（黃慧君）和梁祖堯在車廂對話。

花姐說：「他（Stanley）覺得好迷惘，在台灣拍劇後，好像沒有其他機會，他又看不到自己有什麼前途，我也明白，其實這行很沒有安全感，他的年紀也不小。」花姐表示自己也不對，她解釋：「我覺得我應付不了16個人，包括ERROR四個，我不可能將我24小時全部分配給這16個人，哪些人要特別照顧，我就先照顧他們，Stanley我認為他比較成熟，沒有太大問題，所以便忽視了他。」梁祖堯則表示覺得Stanley的自我存在價值比較弱，他不會表露出來，他不想在自己心目中做弱者，並非在別人面前，這樣才難處理。

Stanley跟祖堯深情對話時表示，想當演員多於一個歌手，他哽咽說：「一首很簡單的歌，我練習被分配到的歌詞練了兩天，也跟不到拍子，我很氣自己，心想為何自己這麼差？感覺是自己好努力地做一件事，但我……好像什麼都不是，很沒用，我找不到自己價值，我覺得自己好廢。」其間，Stanley不禁流下男兒淚。

（即時娛樂）