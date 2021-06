Marvel首齣華人超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)將於9月上映,最新預告片今日曝光。今輯預告片集中在加拿大籍華裔男星劉思慕飾演的主角「尚氣」與掌管十環幫的父親「文武」(梁朝偉飾)的關係上。梁朝偉在片中以流利英語講對白,也有不少動作場面。楊紫瓊、陳法拉也在預告片中出現,陳法拉原來是飾演尚氣的母親,即是文武的妻子。陳法拉也在社交平台上載預告片,及透露電影的上映日子。

《尚氣與十環幫傳奇》故事講述加拿大籍華裔男星劉思慕飾演主角「尚氣」,自小精通武術,拒絕跟梁朝偉扮演掌管十環幫的父親「文武」同流合污,於是拒絕來往,直至他為阻止邪惡勢力蔓延,才決定重返舊地,揭開十環幫的秘密,以及面對父子錯綜複雜的關係。

