陳柏宇鬧交後會主動𧨾老婆︰這是我角色不等於自己有問題 (15:32)

陳柏宇（Jason）昨晚出席音樂串流平台「MOOV」活動時獲派發成績表，指他自2006年出道以來在該平台的點聽率突破2900萬次。Jason得知後說︰「不知道數字是多還是少，但有2000幾萬點聽率，證明歌曲有人聽，是個非常大的鼓勵。」Jason在活動上與現場歌迷互動時看一看手上的智能手表說︰「幸好現在的心跳是正常80幾，之前上ViuTV節目時曾去到150幾。」他自言一上台就緊張，多年來也解決不到這問題，或許要看心理醫生。Jason說︰「腎上腺素上升有好有壞，相信是壞處多，唱歌時要放輕鬆才好，握得太緊會影響表現。」Jason又預告今年會舉行演唱會，日子及場地未定。

提到太太符曉薇日前自爆被他激親，委屈到想離家出走，已公開向老婆道歉的Jason稱兩人感情非常好，符曉薇習慣有問題就呻，只是大家將事件看得太嚴重。他說︰「別人怎樣解讀，我控制不了，不會因此不再分享我的生活。我和太太一齊10年，一向少吵架，吵得激烈的只有4次。通常是我𧨾回她，這是我角色，總有一方要向前行去和解，但不等於我有問題。我現在好叻，懂得控制情緒，太太發脾氣時寧願單方面受靶被人話，待她冷靜下來才傾。（好高層次﹗）我已成仙﹗」

（即時娛樂）