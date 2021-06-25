衛蘭獲邀與丹麥著名音樂人Lukas Graham合唱情歌 (18:25)

衛蘭（Janice）繼早前成為被音樂串流平台Spotify選中，代表香港登上紐約時代廣場的大型廣告牌宣揚女聲的EQUAL企劃後，最近又再衝出國際，越洋跟榮獲格林美獎提名的丹麥著名音樂人Lukas Graham合唱其最新深情主打歌《Happy For You》。

兩人其實早前已透過Share That Love慈善活動合作。Lukas今次推出年度派台歌《Happy For You》，特別在亞洲區邀請3位欣賞的歌手參與，其中一名就是Janice。Janice知道後非常興奮，特別抽時間錄下Demo，Lukas及製作團隊聽後立即拍板合作。Janice非常重視這次跨國合作，除邀請Edward Chan擔任監製，自己也參與監製的工作及設計和音，多次修改後才將成品交到Lukas那邊，對方收到後亦十分滿意。

Janice表示：「能夠跟Lukas Graham合作真的十分榮幸，他擁有非常獨特的男聲。我覺得這首歌配上廣東歌詞後，為歌曲投入了另一個新生命，希望樂隊和樂迷們會喜歡。這首歌一點也不容易唱，當中的中文歌詞像是回應Lukas的故事。要做到互相交流的效果，我需要非常留意自己的聲線控制，及投放相應Lukas演唱部分的感情投放及力度。真的希望他會喜歡這個版本！」

Lukas說︰「能夠再次與衛蘭合作，我非常高興。我們年初時曾一起參與一個慈善活動，那次經驗非常愉快。我認為她的聲線十分適合這首新歌，現在的我很期待能盡快來香港，與衛蘭在舞台上現場演繹這首歌。」

（即時娛樂）