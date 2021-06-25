聲夢傳奇｜炎明熹姚焯菲鍾柔美 人氣女學員舞台對決 (19:55)

鍾柔美（左起）、炎明熹及姚焯菲在明晚播出的《聲夢傳奇》中，進行第六輪比賽。（大會提供 / 明報製圖）

無綫《聲夢傳奇》明晚播出新一集，承接上星期繼續進行第六輪比賽，出戰的5位學員包括炎明熹（Gigi）、何晉樂（Rock）、黃奕斌（Hugo）、姚焯菲（Chantel）及鍾柔美（Yumi），他們將與1位歌手導師合唱自選歌曲，並由25位專業評審進行評分，得分最低者會被即時淘汰。

炎明熹首次選唱R&B，導師江海迦（AGA）帶她到舒文的錄音室進行特訓。由於炎明熹在上一輪比賽被狠批咬字不清，舒文遂幫她改善咬字及懶音。郭偉亮（Eric Kwok）聽完兩人的演繹後，指炎明熹對自己要求很高，非常勤力，惟被性格阻礙，唱R&B時不夠放鬆。

姚焯菲（Chantel）的歌手導師是王灝兒（JW），兩人以JW的歌曲出戰。由於姚焯菲忙考試，JW又忙拍劇，兩人只能在JW的拍劇空檔排練。姚焯菲說︰「遇到JW老師非常幸福，她能給予我安全感。」不過，JW卻非常緊張。她解釋︰「我不擅長唱和音，壓力很大。」馮允謙聽完二人演繹後大讚姚焯菲：「You are so sweet！」

衛蘭特意接鍾柔美（Yumi）放學，藉以利用在車上的時間練習，以「喵喵叫」練氣。衛蘭指黎明、雷頌德對她非常重要，今次會集合二人之教法教鍾柔美。李克勤聽完她們的演繹後，大讚衛蘭是位有能力幫學員加分的導師，同時讚鍾柔美大有進步。

何晉樂（Rock）揀選了李幸倪（Gin Lee）做自己的歌手導師。Gin Lee指他有很多心結，比賽時一直被誤解，又指他跟自己很相似。她說︰「我之前參加歌唱比賽時同樣非常迷惘，幸得林憶蓮一句說話令我重新振作。希望可以幫到Rock順利晉級。」

黃奕斌（Hugo）鎖定的導師是周柏豪，並選唱鄭伊健的電影歌曲。不過，Hugo不明白所選歌曲的意思，柏豪與工作人員於是即場演繹該電影的經典場面。林欣彤欣賞完二人之演繹後大讚Hugo「台風很好，身材高䠷，好靚仔」，泳兒都非常認同，指二人對望時甚至有「情侶感覺」。

（即時娛樂）