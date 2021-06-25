大叔的愛｜黃德斌為呂爵安向老婆提離婚 盧瀚霆浴室強吻Edan (20:48)

呂爵安（Edan）、黃德斌、盧瀚霆（Anson Lo）主演的ViuTV新劇《大叔的愛》將於6月28日晚首播。

Edan在劇中飾演單身、異性緣欠奉的地產代理田一雄（阿田），某日意外發現上司「KK」翟國強（黃德斌飾）手機內有大量他的偷拍照。眼見秘密敗露，KK只好直接向阿田告白，更與結婚20年的妻子Francesca（簡慕華飾）提出離婚。另一方面，阿田的姊姊因懷孕要離家安胎，剛巧新同事「阿牧」凌少牧（Anson Lo飾）正在尋覓住處，於是搬入阿田家中，成為阿田的室友。當阿田苦惱該如何應對KK時，同樣暗戀他的阿牧竟同時表露心意，更與KK展開了激烈的芳心爭奪戰，令阿田平靜的生活發生了翻天覆地的改變。阿田經好友指點，理解自己對KK只是對上司的尊敬與崇拜之情，因此打算拒絕KK的心意。與此同時，阿田發覺即使內心抗拒與男生交往，但對他瞭如指掌、事事照顧周到的阿牧卻早已悄悄地住進了他的心房。面對突如其來的「桃花運」，阿田會如何抉擇。

《大叔的愛》節奏明快，下星期播出的頭兩集，KK、阿牧已先後向阿田表白。阿田不知道KK暗戀自己，直至一次無意間發現KK手機內藏有自己大量照片，才發現KK心意。阿田於是開始對KK抱有戒心，事事提防他。有日，阿田突然收到KK邀約，只好硬着頭皮赴約。KK現身時捧着大束紅玫瑰，向阿田示愛。阿牧同樣喜歡阿田，眼見阿田見KK因擔心自己而哭成淚人後緊抱對方，竟趁阿田淋浴時闖進浴室向阿田表白，並強吻阿田，嚇到阿田六神無主。兩位男士隨即展開了激烈的阿田爭奪戰......

（即時娛樂）