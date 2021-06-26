識貨｜蔡國威黃建東被即時淘汰 王祖藍讚陳自瑤靚樣吸客 (14:38)

無綫《識貨》昨晚播出第5集，8位主播分成4組完成直播考核後，接受首席創意官王祖藍點評。祖藍認為黎諾懿與黃頌明（小明）進行直播時，滿枱都是東西非常混亂，靚貨都變得不好看，但他們找保哥（黃亞保）出鏡的做法非常聰明。至於陳嘉佳（小寶）與路芙一組，祖藍讚她們在直播中教人怎樣下單的做法很值得大家學習，惟兩人的聲線有點吵。

談到陳自瑤（Yoyo）與何遠東，祖藍說︰「Yoyo一出來，我就下單了﹗有時候人也很重要，一出來就令人想買那個東西。與美容、養生有關的產品，好像她已經是活的證明。」至於黃建東與蔡國威，祖藍直指他們好似不太合得來，直播賣貨時似各有各做，加上推銷產品時要看說明書，犯下賣貨大忌。

節目隨後公布4組成績，本來領先的小寶與路芙，被黎諾懿與小明一組反超前排第1，祖藍指黎諾懿一組在直播後12小時的銷售額是以10萬計。黃建東與蔡國威的銷售額雖然排第2，但因為被之前的投票成績拉低，成為4組中成績最差，兩人被即時淘汰。

被主持鄭裕玲（Do姐）問到有沒有埋怨拍檔黃建東時，蔡國威說︰「咁我冇得揀㗎嘛﹗我沒想過，賣貨成績是第2名，只覺得最重要是賣出貨品，對自己有交代。」黃建東表示︰「可能我對自己期望挺大，第一集賣西瓜的反應很好，所以這刻對自己有點失望。會繼續努力學習帶貨，希望有日可以回來這個舞台，跟大家一起當帶貨達人。」

（即時娛樂）