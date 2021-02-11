300粉絲撐場被指涉違限聚令 肥仔193不擔心活動被腰斬 (19:59)

【今日直擊】ERROR成員肥仔（梁業）及193（郭嘉駿）今日下午出席在尖沙嘴THE ONE露天廣場舉行的品牌活動，吸引超過300名粉絲到場圍觀。近10名警員於活動開始前到場拉起封鎖線，指現場人士涉違限聚令，並驅散人群。事件擾攘35分鐘，主辦單位與警方交涉後以圍板及欄杆隔開活動範圍，活動才能開始。肥仔與193一出場即向在場人士說︰「辛苦晒。」兩人本來未有配戴口罩，但193在遊戲環節開始時稱台上有超過4個人站在一起，然後和肥仔即時戴回口罩。

兩人在活動後受訪稱不太清楚警方驅趕粉絲一事，他們一直在後台等大會指示出場，又認為今日活動算不錯，感謝在場粉絲自律和體諒，從未擔心活動會被腰斬。肥仔和193笑言︰「我們沒遇過類似情况，因為我們收得很貴，很少出席活動，上次出席公開活動已是年半前。希望廣告客戶見到我們有那麼多粉絲，我們可以趁機加價。不要以為得MIRROR才有那麼多粉絲，我們一向有價值。」早前與相戀多年的女友分手，肥仔避談心情是否已平復。193爆肥仔其實很開心，又指他鍾意靚女，惟公司沒有靚女。193說︰「公司簽的女藝人沒一個是靚女，我不怕得罪人，我出名講真話！」肥仔就爆193喜愛皮膚白皙的人。

活動負責人表示因現場人數過多，阻塞行人通道及交通，有人報警，警方才到場。他稱事前已向有關方面申請，並指場地屬商場私人地方，但在疫情下也按限制指示進行，活動最終獲准繼續。

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（即時娛樂）