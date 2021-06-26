被問跟陳雅倫緋聞尷尬 崔建邦視女友為結婚對象 (20:50)

林盛斌（Bob）與江美儀主持無綫J2節目《Mean Talk》，今晚播出最後一集，請來「打得之人」崔建邦、吳業坤、謝東閔及關嘉敏擔任嘉賓，他們參加無綫《明星運動會》的拳擊比賽。他們暢談拍攝及參賽點滴外，在拳擊賽擔任主持兼領隊的崔建邦，被主持追問被封「溝女王」看法，及過往8段緋聞真偽。Bob更抵死說：「陳雅倫我真係想知喎？！呢個假㗎嘛。」令崔建邦回應時相當尷尬。談及現任女友Jessica，崔建邦大方直認視對方為結婚對象，並暗示已為結婚做好準備：「適當時機我會嚟㗎喇。」

他們又自爆入行以來最委屈經歷，曾任PA的崔建邦，談到當年工作辛酸，包括硬食別人脾氣、任勞任怨，及超長工作時間。他因為有相關經歷，才真正體會到尊重他人的重要性：「以前太覺得自己是個artist，成日想著幾點收得工：『你哋快啲啦，我要趕去食飯呀！』但真正做幕後時就會想，『你（藝人）早收去食飯？我仲要番公司大把嘢做呀！』自此我學識尊重身邊工作人員是好重要，專業都好重要，我第一次有這個感覺，這個長遠來講對我是好事。」

吳業坤透露出道了一段日子後，曾在公司遭受化妝師白眼：「當時要排隊化妝，我見有空位就坐落去，咁輪到我時，個化妝師只係掃一掃就話搞掂喇（1至2秒）！我心諗係咪真㗎？但我又唔敢問佢係咪已經化完。我唔係要你化到我好靚仔，但呢一個（感覺）係唔被尊重。」坤哥又指事後只能自己默默自行「補妝」。

吳業坤近期成為《聲夢傳奇》大熱姚焯菲（Chantel）的粉絲，他強調對女方沒有任何非分之想：「真係只係畀Chantel迷倒。（有冇跟人哋返屋企）冇呀！之前知佢哋附近化緊妝，我經過都好掙扎好冇入去望下，到最後都冇，我真係好忐忑。我驚如果我行過去打招呼，佢對我有壞印象咁點算？！」其他嘉賓半嘲笑半安慰說：「你冇事吖嘛。」「佢真係好鍾意喎咁！」坤哥聞言繼續解畫：「我寧願我係零、係nothing！都唔想係負數。」

（即時娛樂）