《造美人》8強誕生 大熱Tracy被淘汰 Shweta崩潰爆喊 (00:43)

ViuTV《造美人》第16集8強誕生，Jonie（曾祖妮）與大熱門Tracy（周卓盈）齊齊出局，令人跌眼鏡。10個參賽者第二次入營接受訓練前有新評選機制，由她們投暗票選出應該被淘汰的二人名單，分別是Jonie與Semi（黎韋彤）。她們並非即時「死亡」，要把握在營中各項比賽爭取高分，要是總分在最高的4名內便可以繼續比賽。結果Semi排第4名故順利入圍，Jonie今次入營接受訓練好落力，可惜只獲第6名故此被Foul。她對自己最後衝刺的表現感滿意並表示不後悔，由最初的包尾升到中間位置。Miko原本排第9會被淘汰，因為Jonie冇得留低故打入8強，她為此感歉意覺得搶了對方的位置，Jonie反過來安慰她。

現場崩潰爆喊的還有晉身決賽的Shweta，她為Tracy被淘汰自責，由於射擊項目兩人同組，要是自己表現好些，可能Tracy不會出局。其實一直在「公主組」的Tracy在第二次入營集訓中多個項目也表現失準。8強名單Kathy、AB、Miko、Ann、Shweta、Semi、Ice與Stella。她們正式踏選美舞台鬥靚，決賽於7月3日播映。

（即時娛樂）