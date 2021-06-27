驚未夠資格做《造星IV》導師 許廷鏗孖per se開騷感觸眼濕濕 (11:56)

許廷鏗（Alfred）與組合per se昨晚於旺角舉行《我是現場音樂會》，Alfred父母、林欣彤捧場。3人組成「Negative Ends」，合唱《Negative》揭序幕，獻唱期間Alfred和per se成員Sandy（葉蔚菁）一時感觸眼濕濕，Sandy笑言適逢月事，Alfred說：「人大了就眼淺，有次綵排我和Sandy對望一下，見到她喊，我又喊，都不知點解。」

Alfred指今年展開獨立發展，音樂上曾失去方向，多謝per se跟他合作，帶給他同行的感覺，並宣佈per se下半年開騷。他們原本以《青春頌》作結，不過粉絲熱情不散，他們在徇眾要求下安歌，獻唱《無窮》和《無力感》。

受訪時，Alfred表示當獨立歌手後首度開騷，見到觀眾反應熱烈，為他打強心針：「本來跟per se是一晚限定組合，現在我們要一起再發展！」per se指今次合作，認同Alfred是藝人榜樣。

ViuTV公佈Alfred擔任《全民造星IV》導師，他笑言要待定：「我驚自己未有資格做導師，會誤人子弟，又擔心在班女學員中間，不懂做和事佬，所以要慎重考慮。」

（即時娛樂）