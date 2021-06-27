「奶仔」方紹聰完成赤腳步行 申請入健力士世界紀錄大全 (12:19)

奶仔最終用了97小時01分45秒，步行了194.45公里，他的父母和胞姊在終點位置等他衝線。（柯美攝）

方紹聰（奶仔）為期六日五夜的《赤腳慈行香港一圈》，昨（26日）晚圓滿結束，父母和家姐到終點中環天星碼頭，為奶仔打氣。奶仔明顯消瘦，但依然精神，在衝刺一刻表現興奮，感謝大家連日來對他的支持。

奶仔最終用了97小時01分45秒，步行了194.45公里，大會將申請列入健力士世界紀錄大全，奶仔說：「不知大會幫我申請，從來沒有人赤腳步行的紀錄，今次是創造了一個紀錄，不過最重要是籌款幫助匡智會改善設備，及為貧窮地區兒童籌募屬於他們的鞋。」

問到終於完成行程，有何感覺？他說：「估不到自己能夠完成，因為實在好難行，好辛苦，第一天已經懷疑自己能否完成，幸得到大家和藝人朋友支持和鼓勵才能做到，跟自己11年的演員生涯類似，距離做男主角的路差很遠，但慢慢累積一點成績，現在終於有自己的節目，我會繼續抱這種精神做下去，亦希望感染到別人，我衝過終點，有個伯伯在我耳邊說：『多謝你幫香港做了一點事情，我都捐了一萬元。』 我聽到很開心。」

奶仔表示最想和團隊和家人吃頓飯，然後返家洗澡、睡覺：「瞓到自然醒，因為每天平均睡了2小時，最多都是4小時，腳傷令每天行程要凌晨2、3點才完成，早上7點又要起行，同行教練話我的傷口不會造成永久傷害，叫我不要擔心。」

（即時娛樂）