地獄式訓練備戰拳賽 1日1餐兼瘋狂運動 鄭俊弘2星期激減18磅 (12:37)

一連五集的無綫J2全新奧運特備節目《Fight盡》，將於明（28日）晚首播。《Fight盡》以真人騷形式，播出拳擊參賽者備戰決賽實况。

是次賽事分男子組及女子組以分級制進行，參賽藝人及歌手包括羅孝勇、李君妍、孟希璘、吳業坤、黃俊豪、何慈茵、朱斐斐、容天佑、鄭俊弘、鄒兆霆、潘梓鋒、海俊傑、謝東閔、關嘉敏、杜沚諾、吳雲甫及林慧儀。

各選手分別有2至3星期時間備戰，賽事分「58公斤」、「60公斤」、「70公斤」及「78公斤」四個組別，為了爭取進入最能增加勝算的組別，各參賽者各出奇謀瘋狂減磅，當中以鄭俊弘（Fred）的餐單及操練schedule最為「地獄」，短短2星期內極速減掉18磅，連Fred本人亦直認是逼不得已，他叫大家切勿模仿。

Fred說：「啱啱開始就一日兩餐，主要食魚或者雞胸加烚菜，頭嗰個星期都有少少調味料嘅。有時我會飲蛋白飲代替正餐，加幾湯匙麥皮同香蕉打埋一齊嚟飲。最後一個星期就再辛苦啲，每日只係食一餐！」雖然吸收能量少於常人，但Fred依然喪操增肌，十分「地獄」：「第一個星期練拳大概每朝3小時，夜晚跑步1小時，去到最後一個星期就每日練兩次拳，再加埋跑步同跳繩。」

他又謂為了成功脫水，上磅前最後兩天幾乎滴水不沾，又經常浸熱水浴甩水：「2星期落18磅係極端啲，過程真係相當辛苦，同埋係唔健康嘅，大家千祈唔好學。」

曾成功操出健碩腹肌的吳業坤，在集訓期間獲隊友及教練大讚「有態」，兼被形容為擅長反撲和突襲的「猛獸」，看似頗有勝算。

明顯一日瘦過一日的坤哥透露，在2星期內減掉6公斤，「戰績」不輸Fred。本身有踢拳道及空手道經驗的坤哥，無論操練與甩水策略，均與Fred無異，他透露除了意志力，最重要是膽量：「要訓練自己唔怕拳頭，唔怕創傷之餘仲要識得反擊，呢個係難度。我意志OK嘅，因為以前練過腹肌。」

（即時娛樂）