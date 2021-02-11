粉絲捐500元獲愛的抱抱 梁祖堯：我嘅價值差唔多... (21:25)

【今日直擊】梁祖堯（阿祖）、蔡瀚億（BabyJohn）及陳俞希（Hailey）拍攝ViuTV新節目《宵夜燒到過埋夜》，他們於銅鑼灣擺攤位慈善義賣，收益全數撥捐大樹下善待動物庇護站，吸引大批粉絲響應到場支持。

除了義賣首飾和服飾外， 3位主持更滿足粉絲要求，只要捐錢的話，簽名、影相、拍片通通無say no，當中有人捐500元與阿祖攬攬，為慈善去到盡。

3人為慈善賣藝又賣身，阿祖說：「最誇張都是愛的抱抱。（500元一次？）我的價值差不多，年輕時可能貴一點，但現在有500元都OK。我們的粉絲都是很玩得的人，也知道我們沒底線，最緊要玩得開心、盡興。」BabyJohn表示如果粉絲喜歡，要他把身上穿的衣服即場脫下來也沒所謂。

阿祖和Hailey在《空肚講宵夜》中帶起「八婆」熱潮，現場有不少粉絲捐錢叫3人嗌自己「八婆」，場面搞笑。BabyJohn笑謂：「沒想到大家這麼犯賤，會捐錢享受這服務，我未見過有人被叫八婆會笑得開心和真摯。」他又笑指有位男善長懷疑是討論區裏面自稱「陳俞希老公」的網民，對方將Hailey物品掃清光，Hailey笑說：「我有問他是不是，他無承認，又無否認，但見他面紅。」

（即時娛樂）