最近忙於宣傳新歌《Bad Habits》的英國男歌手Ed Sheeran,今日接受美國電台節目《Most Requested Live》訪問時,自爆最近為韓國人氣男團防彈少年團(BTS)創作新歌,更大讚對方「非常酷」,令雙方粉絲都感興奮。有關消息隨即獲得BTS所屬事務所證實。

早在2019年,Ed Sheeran已曾為BTS創作一曲《Make It Right》,並收錄在專輯《Map of the Soul:Persona》內,相隔兩年再度合作,該可擦出更強火花,令人期待。

