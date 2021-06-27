單對單︱否認冥婚傳聞 米雪秉承尹志強精神 為自己及身邊人製造歡樂 (17:44)

米雪在無綫昨晚播出的首集《單對單》中，回憶與逝世11年男友尹志強（尹佬）的一段情。米雪回憶男友早年發現患上鼻咽癌後，他一直樂觀、積極面對，男友康復過，只是身體後來受後遺症影響才離世。米雪指尹志強生前非常積極，從不愁眉苦臉，還到處去玩，盡量享受人生。她說︰「我記得他也好辛苦，他去美國、歐洲見晒以前踢足球的朋友，我覺得他是無憾了。（你們當時可有爭取時間見面？）我當時正在拍《溏心風暴》，收工就去醫院看他。他出院後，他去哪裏，我都陪住他。」

尹志強2010年病逝，米雪當時還在拍劇，她坦言︰「其實他離開前，我們已有默契和心理準備，所以沒有很震驚。我們和他的家人也估計或者會有事發生。剛剛我在拍戲期間，我覺得不可以令拍攝受阻，趕緊辦理好後事，花了兩天，就馬上返錄影廠開工，重新投入工作。（當時如何收拾心情？）大家都會傷心，那一刻傷感難過是在所難免，但不要總是牽掛、惦記着，活在自己的傷心世界裏，盡量向前走，因為以後的日子還是要生活。不管是對家人或自己，你都要讓他開心，所以我當時就投入工作。」

米雪續說︰「我們互相珍惜對方，平日也有談及生死，因此有做準備，所以我們的人生觀沒有痛苦和傷心。我一直很珍惜他，那種歡樂在我心內，永遠也在，就算他走了不在人世，我總覺得他在我身邊。我自己有時間就緬懷、回味一下，所以我常對朋友說要阿Q精神，不要只看事件中苦的一面，看到開心的一面就行了﹗」

重提當年與尹志強的冥婚傳聞，米雪笑着否認︰「我們不需要﹗我和他的關係很自由，我們對彼此很有信心，根本不需要一紙婚書。（完全沒想過結婚？）沒想過。（一齊20幾年也沒想過？）你想走就走啦﹗我們真的很瀟灑﹗」米雪表示男友離世初期，她當然有失去了一個依靠、失去了一個和自己擁抱、惜惜的人的感覺，但其實就是失去了這些互動。她瀟灑地說︰「沒關係，我現在跟朋友，不管是男是女，道別時都會擁抱一下，臉踫臉。有他在的時候，就多個人聊天、分享，或者他會為你做很Sweet的事。他不在了，那就自己去找。歡樂是自己製造的，不要去製造哀傷。朋友堆中，我往往是製造歡樂的人。尹佬都是這樣的，所以我秉承了他的精神，我們在這方面是很夾的。」

被問到這些年來可有想過找個伴、身邊又可有追求者時，米雪表示︰「其實是有的，可是這個歲數還是免了﹗我不是放棄，只是覺得自由自在真的不錯。當然，如遇上性格上合得來、健健康康的人，我不抗拒，可是我覺得最重要是愛自己，年紀大了，現在最重要是珍惜生命、珍惜朋友。」

（即時娛樂）