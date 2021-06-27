《大叔的愛》製作特輯｜硬漢子變「少女」 黃德斌豁出去「舞」得頂 (18:18)

由黃德斌﹑呂爵安（Edan）﹑盧瀚霆（Anson Lo）﹑簡慕華﹑邱士縉（Stanley）等合演的港版《大叔的愛》，將於明（28日）晚在ViuTV播映。昨（26日）晚先播出《大叔的愛製作特輯》，分選角篇﹑搞笑篇﹑合作篇和演技篇。

德斌向來演硬漢子﹑壞人或苦情戲角色較多，極少演喜劇，簡慕華在特輯中驚訝表示，完全想像不到德斌如何演「大叔」一角，Edan也說：「德斌好Man﹑好有型，嚴肅又冇表情。」德斌本人則說：「我甚至乎同導演講，你對我有咁大信心咩？係咪應該換人呢？我曾經同導演講過，導演同監製就話：『係你呢﹗』」

導演郭家禧說：「想食個『反差』，佢平時畀人幕前印象都係硬漢子。」監製暨編審盧思麟則說：「原著中係幽默感好強角色，佢（德斌）做一啲少女嘅表情，喺現場睇已經覺得好好笑，就係想佢豁出去，做一啲少女表情，佢信任我哋嘅話，出嚟效果一定好。」

德斌接着說：「既然人哋有信心去做嘅時候，咁自己係咪都應該去Explore一下以前黃德斌未做過嘅嘢，然後今次去嘗試一下呢？我演戲咁多年，今次係難忘經驗，好大挑戰，我甚少拍喜劇，通常演壞人或苦情戲，成個過程我都唔敢睇Playback，佢哋就不停笑，今次留鬚有少少喜感，有啲意想不到造型。」德斌和簡慕華在劇中演夫妻，2人合作多年，默契十足，駕輕就熟，簡慕華也表示跟德斌的合拍程度，用錢也買不到。

另外，製作特輯中亦有德斌學跳舞的片段，導演表示：「喺內容以外，都拍咗一啲心思嘢，拍咗一啲跳舞片段，德斌都有跳。」演戲難不到德斌，但跳舞就確實被考起，他也直認跳舞是最難一part：「你哋都會想像黃德斌跳舞會係點呢？」簡慕華表示認識德斌多年，也沒有見過德斌跳舞。

此外，MIRROR經理人花姐（黃慧君）見到德斌時表現興奮：「oh my god，我個心已經喺你度喇﹗好興奮呀﹗」她儼如粉絲般跟德斌合照留念，遭Edan取笑她含羞答答呢﹗

（即時娛樂）