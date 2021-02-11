《大叔的愛》製作特輯｜Edan難忘除衫騷肌戲 孖盧瀚霆拍咀戲拍足8 take (19:11)

ViuTV昨（26日）晚播出《大叔的愛》製作特輯，男主角Edan（呂爵安）和Anson Lo（盧瀚霆）大談拍攝感受。劇中Edan要除衫騷肌，他說：「最難忘除衫場戲，嗰場講我啱啱冲完涼，見到Anson Lo執嘢走，難忘嘅唔係因為劇情，而係側邊嘅人反應，我覺得演得自然嘅，但一嗌cut就聽到房入面嘅人喺度笑。」而Edan不用埋位時，便做掌上壓兼舉木箱操肌，相當勤力。

另外，Edan和Anson Lo在劇中不乏HeHe咀嘴戲分，其中一場在中環街頭拍攝，共拍了至少8個take，就連經理人花姐（黃慧君）也嗌緊張。Edan則說：「講真我又冇乜嘢，因為同佢（Anson Lo）好friend，又唔係『打茄輪』，冇乜所謂。」Anson Lo則說：「不嬲我都有少少嫌佢個嘴，不過好開心對象係佢，因為friend底，好多嘢可以試。」

Edan聞言則說：「佢喺度嫌三嫌四，不知幾多人恨有呢個機會，身在福中不知福，不過反而同一個本身冇感情基礎或默契嘅，會尷尬同埋冇咁放得開。」Anson說：「試到個Point係：大家覺得你哋試完未？仲要惜多幾多次？係咪惜上癮？」Edan笑言睇咀戲也睇到尖叫。

另一場講述2人分手戲分，Anson Lo表示該場戲他們都感壓力：「驚同原劇好大對比，因為原劇嗰幕雙方好感動同虐心，嗰幕都用咗好耐時間蘊釀大家情緒。」

導演和監製讚Edan喜感十足，有傻更更感覺，跟日本原著的田中圭一樣，有幽默及討人歡喜的元素：「佢哋係友誼得嚟，又有少少戀愛感覺。」連黃德斌也表示喜歡Edan這個小朋友。

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（即時娛樂）