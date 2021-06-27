寶珮如結婚10年 因宗教信仰令夫妻學懂尊重包容 (19:48)

寶珮如（Baby）日前擔任由梁泰來主持的《1圈圈 星光背後》嘉賓。1988年亞視出道的Baby，3年前參演電影《藍天白雲》，《藍》片更令Baby首獲提名金像獎「最佳女配角」，近日她亦有份演出口碑載道、以露宿者為題材的《濁水飄流》。

談及與影帝吳鎮宇首次合作，Baby說：「最初真的很怕鎮宇，除了他的氣場，每天開工跟他打招呼、說早晨，他總是不理睬我，最初我還以為我遲到做錯什麼？後來他經理人Helen說：『他是這樣的！一工作就緊張完全投入。』鎮宇在片場不會跟任何人傾偈，吃飯也只跟助手躲在一旁，沒有人能進入他的世界。之後Helen再打電話給我說：『Baby恭喜你，鎮宇看完整部電影，都沒讚任何人，只讚你一個，話你演得好！』我又真的超開心！」

電影中，Baby演活殘障露宿者「蘭姑」，Baby在1999年遇上車禍後，導致毀容兼盆骨碎裂後，要經歷7年手術，也有蘭姑般看不見明天曾自殺的階段。她說：「做手術已花盡我畢生積蓄，加上手停口停，要借錢度日，感恩身邊好多朋友幫我，當中潔儀姐姐（袁潔儀）是我生命中的天使，她本身也沒錢，但我一開口問她借錢，往後她一出糧，就分半給我，還有大姐明（林建明）也有幫我。

意外後2、3年為何自殺？因為看不到明天！首先借錢度日沒完沒了，其次手術失敗又要再做，當時單是嘴的手術，已做了7、8次。我個人很貪靚，私家醫生收費又高，那時的男友又若即若離，每天都面對手術、吃藥、撲生活費，變了我很攰、好討厭自己，亦看不到明天，那時想過跳樓，但好驚不敢，就處心積慮儲下精神科醫生開給我的安眠藥自殺。怎料最終死不去，那就重新面對自己的人生及信仰。」

因為基督教，Baby捱過人生低谷，亦在47歲因宗教關係，間接認識比她年輕的丈夫Matthew，回想當年2人交往兩個月，Matthew便向她求婚，Baby指從沒想過2人關係會跨越10年：「那時Matthew求婚我曾經拒絕，首先我成長於單親家庭，之前又經歷過兩段失敗感情，我從來不相信婚姻，加上那時我是47歲中女，年紀不少，我說跟他在一起已足夠，不需要一紙婚書。但他說：『不行！婚姻是承諾，是一生一世！』他這些對白，我以為拍劇才會有，從沒人跟我說過一生一世及承諾，最後被他的誠意打動。」

今年踏入結婚10周年，Baby指也因宗教關係，令夫妻間學懂包容：「我這份人任性簡單，我老公則複雜認真，認真是好難頂，我沒想過我跟他會跨過10年，是因為宗教令我們學懂彼此尊重包容，才能磨合至今。」

（即時娛樂）