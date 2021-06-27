明年與陳培甡合演粵劇 汪明荃指定陳華國設計戲服 (21:08)

名伶林錦堂愛徒，著名服裝設計師陳華國長兄陳培甡，早前（6月15日至18日）聯同拍檔鄧有銀在西九戲曲中心演出名劇《李後主》，是次演出的所有服裝均由陳華國親自設計，加上名劇吸引力大，4場演出獲汪明荃、周慧敏、陳慧嫻、草蜢、關寶慧、羅冠蘭、黎燕珊、梅小青、梁李少霞等捧場，陳培甡亦宣布將於8月23至25日在新光戲院重演3場。

首晚就入場欣賞的汪明荃被演出者及劇中服裝吸引，她中場時入後台恭賀陳培甡、鄧有銀，並與陳培甡計劃明年合作演粵劇，同時要求戲服由陳華國設計。

陳華國首次設計粵劇服裝，不惜工本地用上名貴絲綢，又在布料鑲上大量水晶，男女主角每次出場，台下觀眾無不驚嘆。陳培甡感謝弟弟鼎力相助︰「服裝真的可以影響節目質素，也對表演者有直接心理幫助。今次演出，弟弟要求我最少減20磅，才讓我穿他的作品。成功減肥後，我每場穿上戲服都令我有點做皇帝的感覺。華美的戲服，令我覺得自己就是李後主。」

陳培甡在演出前數月就向羅冠蘭請教演出舞台劇之竅門，把舞台劇的演出方法放入粵劇演出中。羅冠蘭觀看後不禁稱讚︰「估不到粵劇可以這樣演！」

（即時娛樂）