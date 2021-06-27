《大叔的愛》明晚首播 盧瀚霆︰阿牧改變我待人處事的價值觀 (21:53)

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）有份主演的ViuTV新劇，港版《大叔的愛》明晚首播，Anson Lo在劇中飾演凌少牧（阿牧），與黃德斌爭奪呂爵安（Edan）芳心。拍戲經驗不多的Anson Lo出道至今以音樂事業為主，為了演好《大叔的愛》，事前特別跟彭秀慧上戲劇課。

他在社交平台發文，回憶拍攝《男排女將》初期非常緊張，每次埋位都心跳加速，講完對白後總有「捱過了」的感覺，完全未能享受拍攝過程，直至中段時才開始習慣拍戲模式及投入角色，也開始愛上演戲，覺得可以活在另一個人的人生當中是個有趣的體驗。

演出《大叔的愛》對Anson Lo來說，是場特別的經歷。他表示︰「阿牧這個角色是大家所稱的『暖男』，但在日常生活當中不會太用說話直接表示，而是以行動發聲的一個人，他也會嫌棄、也會妒忌、也會生氣。記得在開拍前向彭秀慧（KP）上了一期戲劇課堂。在拍攝中段時，有一天我跟KP訊息聊天時，告訴她說我對這一部戲感覺很大。代入阿牧這一個角色，好像改變了我待人處事的價值觀。我媽常常在我收工回家後問我拍攝如何，我也是回答『自己內心感受的確很大，但不代表我相應的演繹會成功讓歡眾感受得到』，但這一種盡了力投入去演而無愧於心的感覺，我真的好享受。」

《大叔的愛》明晚首播，Anson Lo希望觀眾可以看見他更多的可能性，揚言一定會繼續努力學習。

（即時娛樂）