《刑偵日記》今晚首播 王浩信演繹多重人格 陷四人五角戀 (00:03)

無綫重頭劇《刑偵日記》今晚（28日）9時30分在翡翠台首播，內地優酷本月中已播出，內地觀眾對《刑偵日記》評價甚高，豆瓣分高達8.4分，登上熱搜。

劇中圍繞不同心理病患者開展劇情，王浩信飾演葉勁峰，因小時候險被患有精神分裂症的母親楊碧芯（惠英紅飾）毒殺，遭逢巨變有多重人格，解離出次人格朱璣，當主人格葉勁峰遇到解決不到及痛苦事情時，朱璣便幫忙解決。長大後葉勁峰是警方臥底，身手好又愛騷肌肉，個性不羈；朱璣則柔弱怕冷，但斯文穩重，學識淵博，是筆跡專家。他們遇上不同案件，又各自邂逅心儀對象，分別是法醫人類學家方菀芊（王敏奕飾）及拆彈專家游雁星（黃智雯飾），聯同游雁星男友江政勳（黎諾懿飾）一同在特案組中查案，發展出「四人五角戀」。葉勁峰妹妹葉朗晴（戴祖儀飾）因捲入「血字連環兇案」，導致精神失常，經治療康復返港的媽媽楊碧芯到精神病院照顧她，之後與葉勁峰一家三口團聚。獲葉勁峰及朱璣信任的精神科醫生韋睿傑（袁偉豪飾），有不為人知的神秘一面。姜皓文飾演刑偵之父聶山，從躁鬱症康復後，帶領特案組調查種種懸疑奇案，並發現楊碧芯似牽涉其妻梁日思（陳煒飾）失蹤之謎。

《刑偵日記》監製關樹明接受《明報》訪問，談到被指是「全員有心理病」劇集炒熱話題，他指是角色人物設定，演繹上考驗各個演員實力，他們都有精彩表現，再配合剪接、畫面色調及音樂，營造罪案感，觀眾會投入緊張氣氛。惠英紅的角色患精神分裂，演技精湛。王浩信演的主人格葉勁峰與次人格朱璣利用左右手溝通，有時基於各種情況，葉勁峰與朱璣要互相扮演對方。他們與王敏奕、黃智雯及黎諾懿有四人五角戀，朱璣感自卑，寫小說證明自己存在，獲得認同，但自知隨時消失，跟黃智雯有「10秒愛情」，認為自己的愛情有限期。王敏奕演法醫人類學家，新鮮感好強。

（即時娛樂）