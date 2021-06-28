Supper Moment尾場騷 Sunny感觸爆喊 多謝老婆支持 (10:30)

樂隊Supper Moment（SM）昨（27日）晚於九展舉行《Supper Moment一直相信演唱》 尾場演唱會，MIRROR成員柳應廷、C AllStar的梁釗峰、吳林峰、林欣彤、ONE PROMISE成員Anton捧場。

主音Sunny獻唱《靈感床》時，落台繞場一周，他毋懼疫情近距離與觀眾接觸和擊掌。新婚的他唱到《尋回一碗湯》時，忽然感觸爆喊，並多謝老婆背後支持：「我終於有個家！多謝她昨（前）晚煲開聲茶給我。」

日本樂隊Survive Said The Prophet受疫情影響，未能親身來港任嘉賓，SM特別安排視像合唱《The Whom》，達成港日合作。在encore環節，Sunny表示一連兩晚演出感受多：「以前沒有認真多謝樂迷，但真的好多謝大家，我們沒什麼可以畀到你們，以後會繼續做多些好音樂、做想做的事，多謝樂迷的信任！」台下以掌聲回應。

接着Sunny介紹國語新作《我的形狀》，現場頓時全無反應，Sunny愕然地說：「哦，大家靜晒！」直至音樂會尾聲時，SM順應台下要求二度Encore，並以一首《小伙子》作結。

（即時娛樂）