御用「作女郎」｜林作擬介紹工作畀「佛相」Kirsten：抽水係互惠互利 (13:07)

林作與鍾培生將在9月18號於九展舉行「百萬擂台戰」，距離拳賽尚有兩個半月時間，二人加緊訓練。昨（27日）天他們現身上水古洞大型廠房，分別帶領合共6名女子拍攝野外挑戰直播節目。鍾培生和林作影大合照時，繼續零交流，並刻意保持距離。

被網民封為「東涌羅浩楷」的利愛安（Kirsten），在首輪港姐面試已不入圍。Kirsten日前受訪時表示，不認識自稱是她的提名人林作。林作直認抽對方水，不過在見面後，打算介紹工作給Kirsten：「我有做生意朋友，想找她拍一個有關約會拍拖的手機應用程式廣告。我考慮用我保險團隊旗下10幾個男仔拱照她。見過Kirsten後，覺得她為人非常sweet、nice，似細路女好單純，他知我的幽默感，但不是喜歡我。」林作解釋抽水是互惠互利，還帶挈她做生意，所以Kirsten沒有嬲反而多謝他。

林作否認要當對方經理人，他表示日後有工作也會預對方，當成御用「作女郎」，看好她在娛樂圈有一番作為，或能成為花旦。雖然Kirsten不懂中文，但林作拿去年港姐冠軍謝嘉怡比較，認為中文麻麻不是大問題。

鍾培生暫時沒計劃打擂台前哨戰，反而認為林作應跟其他拳手多作賽汲取經驗。正積極備戰的他說：「要增磅多少少，想減身上脂肪但肌肉則要增加。我目前體重約65公斤，上限是67；林作現時磅數近70公斤，他可以無上限。」

（即時娛樂）