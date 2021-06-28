2年冇舉行演唱會 羅凱鈴認老 拒參加《全民造星IV》 (13:57)

歌手羅凱鈴（Judas）昨晚於主題公園舉行音樂會，獲谷婭溦、ToNick主音趙善恆和女友譚杏藍、何婉盈等到場支持。Judas除了唱自己歌外，亦翻唱了多首金曲，唱完《陀飛輪》後，她有感而發哽咽表示已2年沒有舉行演唱會，所以很珍惜每一次機會，不要讓自己後悔。

唱完《我們都是這樣長大的》，Judas再次感觸，但她強忍眼淚，直言要忍到去更大的舞台才喊。由於台下粉絲反應熱烈，令Judas非常感動，最後要兩度Encore，才為音樂會畫上句號。

完騷後，Judas表示心情興奮，亦滿意自己演出，要多謝觀眾沒嫌棄她的甩漏，氣氛很好。Judas盼能在九展或伊館開騷，終極目標當然是紅館。談到《全民造星IV》舉行在即，問Judas可考慮再次參加？她笑言：「不會了，我比較喜歡自己一個唱，不過參加《造星III》時，的確學習到人與人之間的溝通和合作，而且我都27歲，老了。」

谷婭溦表示與Judas是認識多年的好友，她們跟一班歌手朋友有個聊天群組，大家會互撐。她亦透露有計劃年底舉行個人音樂會，現正準備新歌。談到炎明熹和姚焯菲等《聲夢傳奇》學員氣勢強勁，可感到壓力？谷婭溦直言不會，樂壇需要不停有新人出現，傳承很重要。她表示看好炎明熹，由海選時已覺得對方很搶眼，有台風又表現穩陣，一點都不似16歲。

（即時娛樂）