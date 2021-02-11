門票10分鐘售罄 闊別香港舞台兩年 獨立歌手Tyson Yoshi九展開騷 (15:38)

憑藉獨特的R&B及Hip Hop​曲風，備受港台樂迷關注的香港獨立歌手Tyson Yoshi，一直為其個人的創作旅途深耕細作。過去兩年因受疫情影響，闊別香港舞台兩年的Tyson Yoshi，決定於今個夏天回歸香港，並在上周五及六（25及26日），於九展完成本年度首個小型專場個唱「HI I'M BACK」Mini Live。個唱反應熱烈，門票在10分鐘已售罄，到場睇騷嘉賓包括DJ梁文禮、李靜儀、193@ERROR，保錡@ERROR、張蔓莎、張蔓姿、張天賦等。

Tyson以首本名曲《TO MY QUEEN》，在一遍歡呼與尖叫聲下正式掀起序幕，之後再唱出《STERESS OUT》、《B.A.E》等，為今次個唱歌單注入前所未見風格，帶來新鮮感。他在演繹《SOMETHING》時，邀請了MV女主角兼網絡女神Jeannie（吳家忻）驚喜現身，Jeannie特意穿上MV的裙子，在舞台上與Tyson合唱，令全場升溫。走紅港台兩地的兄弟組合TIAB & LEWSZ出場時，TIAB更與Tyson合唱《RIGHT HERE》，全場觀眾起身大合唱，氣氛熱鬧。

（即時娛樂）