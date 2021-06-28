林作稱要打到鍾培生變豬頭 張致恒參加拳賽跟大J對壘 (17:39)

林作即場抱起女友裕美，並揚言要打到鍾培生（圓圖）變豬頭；張致恒亦參加拳賽，跟大J對壘。（鍾一虹攝）

【今日直擊】林作、鍾培生、網紅大J今日到九展出席《培生擂台：無敵盃We Are Champs》拳賽記者會，公布9月18日假九展舉行，拳賽中除了「林鍾一戰」，還有張致恒（Steven）與大J對壘、《造美人》Kathy出戰美女組賽事。

Steven拍短片表示正努力跑步、練拳及減磅，希望透過拳賽讓大家見到他想改變的決心：「多謝老婆及家人支持，令我有勇氣上擂台，第一次打拳，無論贏輸都希望得到大家的掌聲！」大J稱知道對手是Steven才參與：「他經常去大灣區唱歌及參加生日派對，我覺得值得一戰。」

林作現場以「公主抱」抱起女友裕美，展示過去3個月密集訓練下的身手。林作在台上提到近期每周跟拳館高手實戰，不似鍾培生在家中花園練習，又踢爆對方早前跟拳館的下線對打一場，已被打成熊貓眼，有信心9月上陣親手打到對方變豬頭：「我現在的實力足夠打死鍾培生。」

林作表示未知媽媽會否欣賞賽事，但七仙羽和麥玲玲想捧場，「七師傅話會來現場作法，不知道是想幫我定想整死我」。鍾培生現場狠批林作做事欠道德傷害人，要替天行道：「我不喜歡他，上台會打爆他個嘴！」

（即時娛樂）