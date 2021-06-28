甘比稱69歲大劉已接種復必泰疫苗：為抗疫出一分力 (18:41)

甘比和12歲囡囡陪大劉接種復必泰疫苗，甘比則一早已打了針。（Ig圖片）

劉鑾雄（大劉）太太「甘比」陳凱韻，今天和囡囡陪大劉接種復必泰疫苗。甘比在Instagram貼了和大劉及女兒合照，相中大劉清減不少，甘比的12歲囡囡Josephine亦在場，甘比寫道：「雖然今日天文台早上發出黑色暴雨警告信號，但感恩中午前天氣好轉，令華人置業集團疫苗接種日順利如期舉行。劉鑾雄先生、我的家人、集團同事、以及集團相關物業租戶的員工，均成功接種了首劑『復必泰』疫苗，一同為抗疫出一分力。在此我想特別多謝專程到場打氣的香港公務員事務局局長聶德權先生，以及提供外展接種服務的天下仁心醫療集團。#我自己一早打咗啦。」

而華人置業集團昨日舉辦招聘日，提供約600個全職及兼職空缺，吸引約1500名求職者參與。集團行政總裁陳凱韻感慨他們求職困難，冀幫助他們渡過難關，決定向每名出席者送贈現金3000元，合共送出約450萬元。

集團今次首度舉辧招聘日，除了因為配合自身業務發展需要，更重要是希望幫助當下受疫情影響的香港市民。自從招聘日消息公布後，社會各界反應正面和熱烈，預設入場名額於短時間內爆滿，並且查詢者眾。在嚴格遵守政府社交距離措施下，集團兩度加推少量名額，以滿足廣大求職者的需求。

在約1500名出席者中，既有希望投身地產及金融行業的人才，亦有應屆畢業生，還有不少受疫情影響的待業人士，很多求職者除了事先提交履歷表之外，更提交了他們的自薦計劃書。

（即時娛樂）