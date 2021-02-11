聲夢傳奇｜炎明熹不適應捱夜 Chantel以哭泣發泄 鍾柔美瞓覺減壓 (22:32)

無綫《聲夢傳奇》3位學員炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）及鍾柔美（Yumi），樣靚聲甜備受關注。3人接受商台節目《1圈圈》主持阮兆祥訪問，Gigi表示參賽以來接受密集式訓練，最不適應捱夜生活，「有時練到凌晨12時許，我已眼瞓，因為習慣早睡」。就廣東話咬字問題，她多謝音樂人舒文教曉提高音調讀歌詞和讀報秘技，覺得唱國語歌較輕鬆，「因為家裏用國語跟媽媽溝通的」。Gigi早前跟導師江海迦（AGA）合唱《命硬》大獲好評，她坦言跟導師合唱比獨唱壓力大，皆因擔心自己出錯拖累導師的表現。

14歲Chantel常常面帶笑容，但自爆參賽期間壓力大，常以哭泣來發泄，「現在會學管理情緒，因為Yumi說我再喊，就不跟我做朋友」。Yumi解釋只是想鼓勵Chantel，有次Chantel忘記舞步而感沮喪，認為對方可以透過練習去衝破挫折，Yumi笑說：「我有壓力，會去瞓覺。」

Yumi好開心在賽事中可跟導師衛蘭同台合唱，大讚對方平易近人：「她好易相處，大家好自然、開心，她還教我學貓喵喵叫開聲。」當過童星的Yumi原來曾跟阮兆祥合作拍攝劇集《平安谷之詭谷傳說》，祥仔坦言女大十八變，不認得Yumi。Yumi自言從小有表演慾，7歲就報名家燕媽媽藝術中心學藝。

Chantel提到跟導師王灝兒（JW）合唱《矛盾一生》，騷前一邊練歌一邊應付考試，JW則忙於拍劇，很多謝JW透過電話為她調整技巧，幸好考試也得好成績。被問如何兼顧時，她說：「我返電視城綵排，隨身會帶課文去溫書。不過我沒有學過唱歌，能入圍好開心，平時靠聽英文歌、韓國女團吸收經驗，希望可以比得上Gigi。」Chantel指同學很支持她參賽，但自己堅持不劇透，希望同學享受節目。

（即時娛樂）