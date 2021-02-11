調教你MIRROR｜12子剖白內心感受 呂爵安柳應廷被選跟洪拳師傅比試 (01:00)

ViuTV節目《調教你MIRROR》已播到第16集，12子在這一集剖白自己的內心感受，又有眾人灑淚的鏡頭。先是Ian（陳卓賢）表示，如果大家維持這顆心，MIRROR不會隨便解散；Frankie（陳瑞輝）說MIRROR是一個實現夢想的精神；Jer（柳應廷）指12個人能走在一起，並不是容易的事；Anson Lo（盧瀚霆）希望將那些開心時刻，成為大家所有回憶；Tiger（邱傲然）稱了解大家，不要高估自己；Lokman（楊樂文）說：「MIRROR走過這兩、三年，看似過得輕易，但又好像並不容易……」Anson Kong（江𤒹生）希望成員間拆開大家的牆，彼此更有默契；Edan（呂爵安）稱在MIRROR的日子是人生最開心的時光；Stanley（邱士縉）盼成員間打開心扉，互相包容；Alton（王智德）希望MIRROR排除萬難，創造更多奇蹟；姜濤冀望成員信任對方，保持初心；Jeremy（李駿傑）稱很多年後若大家單飛或拆伙，大家一定會很掛住，「大家好，我哋係MIRROR！」

節目又安排12子跟洪拳師傅金博賢學藝，第一步先學呼吸，但Jer似乎有點不認真，他事後解釋因對住Edan，所以忍不到笑；第二步是格鬥，由導師梁祖堯選出兩位成員跟金師傅比試，分別是Jer及擁有跆拳道黑帶的Edan，其中Jer更需要邊唱《狂人日記》邊比試，兩人當然不是金師傅的對手。

（即時娛樂）