Fight盡｜48歲海俊傑左邊肋骨膜受傷 鄭俊弘中重拳倒地見暈 (13:08)

一連五集的無綫節目《Fight盡》今晚（29日）播出一集，除了有男、女組別館內賽的肉搏精華片段外，更有眾人瞓身操練等花絮。

其中節目中的高齡參賽者、現年48歲的海俊傑，連領隊崔建邦亦大表尊敬。節目片段所見，海俊傑不但落力練拳，亦搏命跳繩及做掌上壓，加強心肺功能、強化肌肉；未知是否太落力，崔建邦替他按摩治療及刮痧時，海俊傑身上驚現大量「血痧印」，痛苦不堪的海俊傑更笑指崔建邦「謀殺」，畫面震撼又搞笑。

海俊傑受訪時透露，刮痧只是「小兒科」，反而是決賽過後，左邊肋骨膜受輕傷，估計不用1個月時間便可痊癒。平時有運動的他坦言愛上拳擊：「以後都會繼續打，但唔會咁激烈，其實泰拳、做Gym、游水不嬲我都有做開，但今次對我係好大挑戰，我心肺功能進步咗好多。」

他又謂落場上擂台雖然只有短短兩分鐘，但感覺度日如年：「台上兩分鐘好似行咗兩個月咁，全靠台下嘅人猛叫加油，同我講仲有半分鐘、仲有15秒，我先捱到。冇理由依家投降嘛，心理堅持好緊要！」

鄭俊弘（Fred）於練拳期間，被打至整個人跌在地上，令崔建邦大為緊張，鄭俊弘事後坦言暈眩：「我中咗左邊臉，暈咗一暈，好彩戴咗頭盔，但就好頭痛，不過過咗10幾秒就好番好多。」

（即時娛樂）