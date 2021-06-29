明星運動會｜男子足球火熱開戰 蕭正楠過關斬將射入首球 (15:57)

無綫《明星運動會》足球項目日前圓滿結束，「優益Ｃ藍隊」、「怡寶綠隊」及「星火太陽能紅隊」各派精英球員上陣，以循環賽形式，每場每隊派出7位隊員出戰，各場分上、下場15分鐘賽事，中場休息5分鐘，中途可隨意替換隊員。賽果若出現打和，會以點球方式決勝負。球賽由香港足球隊前代表潘文迪擔任評述員，並邀得資深裁判員馬偉強、林浩明及趙廣華任裁判。

徐榮、楊潮凱及黃子恆分別率領藍、綠、紅隊出戰，眾球員未懼天雨影響，在濕滑的球場上仍然激烈對抗，猛然進攻，盡全力發揮最佳表現，爭奪獎牌。

首場出戰有綠隊對紅隊，熱愛足球的蕭正楠不負眾望，過關斬將為紅隊取得首個入球，之後他更以一敵二，協助隊友製造入球的機會，看得現場所有人都感到熱血沸騰。完成上半場後，蕭正楠表示：「藍隊實力強勁，下場的對決相信會是一場硬仗。」他與隊友商討對戰策略，希望下半場的表現更出色。

綠隊隊長楊潮凱擅長「手榴彈」發球，其力度十足，加上有「坦克車」之稱的潘梓鋒，衝刺力強勁，絕對是綠隊奪牌的秘密武器。至於藍隊亦有實力超卓的隊長徐榮，隊員許俊豪、黃庭鋒及馬貫東，表現亦令人驚喜。

許俊豪主打快攻，擾亂對手的防線；黃庭鋒曾是校隊代表，主力前鋒位置，只要正常發揮，已令對手大感壓力；馬貫東則為藍隊的守門員，及時阻止對方多個關鍵性攻擊，更被潘文迪封為「最驚喜球員」，藍隊能否憑強勁的實力贏到最後呢？

（即時娛樂）