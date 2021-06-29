《1921》匠心還原建黨歷史 1：1復刻一大會址 (16:11)

寰亞電影《1921》是慶祝中國共產黨成立100周年的重磅電影作品，將於下周四（7月8日）上映。

電影由黃建新監製、導演，鄭大聖聯合導演，以中國共產黨在革命發源地上海誕生的進程為故事核心，拍攝時更1：1還原中共一大會址等建築群，向觀眾真實再現上世紀20年代上海的城市全貌。

為了展現中國共產黨突破多方阻力，成功召開第一次全國代表大會的重要史實，製作團隊從2016年開始創作劇本，歷時5年，修改了二十餘稿。黃建新對場景細節要求甚高，小至磚頭也非常嚴謹，戲中幾個主要建築也幾經修改，才能通過導演審核。黃導更要求美術組1：1還原位於上海法租界的一大會址。努力沒有白費，扮演「一大代表」的演員大讚一大會址場景，搭建得跟真的一模一樣，讓他們置身在場景時，猶如置身在1921年。

製作團隊在整個拍攝過程都追求精益求精，編劇團隊在世界各地檔案館，挖掘詳實史料，邀請黨史專家全程參與，力求在高度尊重史實的前提下創作。電影真實還原了上世紀20年代上海的城市全貌，從這個「東方巴黎」燈火璀璨的夜景，到造型道具細節，劇組都一絲不苟。

電影亦重現了中國共產黨領導的第一次有組織工人罷工。1921年7月20日，上海英美煙廠工人罷工，這場千人罷工持續20多天後終於取得勝利。飾演黨員及工人代表的演員們，高舉着公理的標語和赤旗，群情激昂，即使叫得聲音都啞了，還是聲嘶力竭、青筋暴起地呐喊「勞工神聖」、「工人階級萬歲」的口號，那份憤慨激昂使這場罷工來得震撼。

（即時娛樂）