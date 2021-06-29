蔡思貝有骨氣沒為問價短訊心動 梁諾妍叫洪永城反串穿婚紗 (18:44)

【今日直擊】蔡思貝及梁諾妍今日出席眼鏡品牌活動。蔡思貝最近同時參演兩套相同題材新劇，她曾試過將兩個角色混淆，更因於《廉政狙擊》拍攝追逐戲拉傷大腿，要《廉政行動2022》劇組等她。

早前她於無綫節目《Mean Talk》任嘉賓爆喊，道出「女一」住200呎瞓碌架牀辛酸史，她表示至今仍住在該北角單位，並不是住豪宅，早前置業單位仍是樓花未收樓，故還未搬得，她說：「我覺得是一個階段，而不是辛酸史，努力過程之中一定要付出，我有地方住，已覺得好幸福，喊是因為當日好姊妹在場，回顧一路經歷，所以一時感觸。」對於收到的問價短訊，有人出過最高價200萬元，她指其實這類短訊收得不多，只偶爾不小心見到，她說：「幾多錢也不會令到我心動，我比較硬頸和有骨氣。」

梁諾妍被發現與未婚夫洪永城的擬結婚通知書上，她的原名為「梁鳳妍」，她稱一直沒有隱瞞真名，所以沒有不開心。她表示婚期在這幾個月發生，因疫情反覆仍要看定些，不過未婚夫已着手籌備婚事，她笑說：「他好好，不過可能要求高一點，麻煩少少，不過他沒有麻煩我，就搞婚禮的狀態而言，他似新娘多過我似新娘，好似我娶老婆，打算在婚禮上叫他穿婚紗戴假髮，我就穿西裝，如果他不介意的話，應該幾好玩。」

（即時娛樂）