破天荒合作｜鄭裕玲孖ERROR拍宣傳片：4隻嘢好似靚仔咗 (19:35)

Do姐讚肥仔好得意，一秒就睡着，但下一秒又醒過來。（Ig圖片）

Do姐跟ERROR首度合作，Do姐搞笑以「4隻嘢」稱呼他們。（Ig圖片）

男子組合ERROR繼之前跟古天樂和盧覓雪合作拍廣告後，近日四子跟鄭裕玲（Do姐）合作拍宣傳片，ERROR曾擔任過Do姐主持的電台節目嘉賓，但合作拍宣傳片就是首次。

今天ViuTV的facebook專頁，有一條Do姐和ERROR為八達通卡登記消費券的宣傳短片，片段約4分鐘，ERROR的梁業（肥仔）、郭嘉駿（193）、何啟華（阿Dee）和吳保錡化身「ERROR流NINJA」，在「司令」Do姐面前跪低，Do姐怒吼：「你四隻嘢咁放肆？」

肥仔則問：「司令請問你今次出山，所為何事呢？MIRROR演唱會又完咗，冇理由係問我哋四個攞飛㗎？咁我哋四個又未開得成喎！」Do姐接着說：「我係似為私事咩？（四子點頭）吓！（四子再搖頭）」Do姐續說：「我今日嚟係為咗全港嘅事，全民關心嘅事喺7月4日就會發生，消費券計劃即將開始。」片段中肥仔反串孖辮學生妹，保錡亦反串扮女人，193則扮長者，十分搞笑。

有網民在fb留言：「Do姐加Error不得了，吸引我睇曬3分幾鐘，仲要冇飛住睇。」、「如果拍返套Do姐error去shopping都有得諗，仲有古生error遊，一定成為熱話。」

Do姐則在Instagram貼了和ERROR合照：「#Do姐教精Error，你哋4隻嘢最近好似靚仔咗！#係紅咗之後靚仔 #定係靚仔咗至紅。」Do姐又讚肥仔好得意：「呢個肥仔好得意，一秒就瞓著，但下一秒醒咗又好精靈！」

（即時娛樂）