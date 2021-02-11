調教你MIRROR︱鄧麗欣後悔冇珍惜Cookies︰當時掙不到錢又不能做真正喜歡的事 (14:47)

ViuTV昨晚播出的一集《調教你MIRROR》，請來女團Cookies出身的鄧麗欣（Stephy），以過來人身分向MIRROR 12子分享經驗。Stephy坦言一隊組合的成員要互相了解、磨合，是需要花很多心力，因此組合成員之間有問題是很正常。談到Cookies經典歌《心急人上》，Stephy坦言曾非常討厭這首歌︰「一來因為很多人經常談論，或者因為那不是我喜歡的曲風，當時可能會不開心及去迎合，但到了現在，我愈來愈喜歡這首歌，不是因為我變得喜歡這曲風，是因為我喜歡那段回憶，這段回憶是不能重來、找不到的。我很後悔當時沒有珍惜這東西，不懂享受小時候的青春，不懂享受9個人一起工作時像你們這次宿營，一起去玩，去打球，大家一起歡笑，現在找不到了那麼多隊友、朋友去做這件事。我有點後悔當時沒有享受那段時間﹗從前，我很討厭那段時間，工作前要提早4、5個小時去化妝，很多人，也掙不到錢，因為要平均分成9份，又不能做自己真正喜歡的事，要迎合大家，但回想起來，其實是一種幸福，如自己一個新人獨自出來打拚，其實辛苦好多，也不會有這種回憶。」Stephy表示當年Cookies只維持了一年就9變4，根本沒有時間處理隊員之間的關係就突然被告知要解散。她說︰「我們完全被蒙在鼓裏，很突然的，當時只知有4個留下，但不知道哪4人，那段時間很難受，就像是我剛剛開始適應了，就像開始愈來愈好，然後就沒有了。」

Stephy問姜濤單飛工作時會如何面對其他沒有工作的隊友，姜濤說︰「一開始加入MIRROR時，花姐曾說希望我們人氣較好的幾位，特別是我，可以做多一些去令大家一齊好。在客戶面前，我也會說『其實MIRROR有很多人都有能力』。（推薦大家？）是。」Stephy回憶她當年只有19歲，雖然為自己有單飛的工作很開心，但同時也不知道如何跟隊友處理關係。姜濤聞言說︰「不過，我覺得我現在可以問心無愧面對所有人。在我可以做到的範圍內，我一定是以『希望大家好』為基礎。」Stephy選出Lokman（楊樂文）為「最似Stephy大獎」得主。Stephy覺得Lokman處理如MIRROR被告之要解散時的處理手法很有大哥風範，很似現在的她，會見義勇為，希望用自己的能力去幫助身邊的人。

節目尾段時，MIRROR坐下來進行檢討大會，Lokman坦言做隊長的壓力很大，每次做訪問都會非常緊張，要腦筋急轉彎應對傳媒之餘，也要一眼關七留意現在所有人。他說︰「另一個壓力就是，你們（MIRROR隊友）也知道自己多難照顧﹗有時候，我要當醜人，我也不怕說出來，有時候令你們難堪，我是知道的，可能我的行動太強硬，傷害了你們，我也知道，你們被我傷害了，我也知道，但有些事情我不能不做，很多時候都要硬着頭皮上，所以要調節自己。我是隊長，有些事真的沒那麼自由，很難完全打開自己的心扉，我是有點迷失，很多時候會有『我已經很辛苦，你們可以懂事一點嗎』這種想法。我是做得不好，有慚愧，我放了很多個人感情入去，但一個好隊長是不能投放那麼多私人感情。我們一直以來累積了很多誤解，我們沒有溝通，有很多芥蒂，令我覺得自己跟『好隊長』的距離愈來愈遠，愈來愈累，有段時間我直接放棄做隊長的行動，我直接放棄、敷衍。我試過很多方法，硬派一點還是軟派一點，但見情形愈來愈差，沒變好過，就是這個抗衡的力量令我很累。我錯，因為你有敵意不提點我，這是我最直接的感受。」

（即時娛樂）